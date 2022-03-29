إيداع شاب رهن الحبس المؤقت بعد محاولته قتل رفيقته مع تأجيل جلسة المحاكمة الى 5 أفريل

امر قاضي الجلسة بمحكمة شراقة عشية اليوم بإيداع شاب يبلغ من العمر 28 سنة رهن الحبس المؤقت. بالمؤسسة العقابية القليعة بعدما وجهت له تهمة التهديد بالقتل.

و حسب بيان سبق وان نشرته المديرية العامة للامن الوطني الحادثة تعود وقائعها الى تاريخ 26مارس بمستشفى زرالدة بعدما حاول المتهم.

بعد تداول فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي

بواسطة مقص قتل رفيقته البالغة من العمر 25 سنة تنحدر من ولاية تيزي وزو ،و بعد التدخل السريع لمصالح الشرطة. الذين قاموا بإستخدام مسدس ذو شرارة كهربائية تم التمكن من تفادي وقوع جريمة قتل. وتوقيف المشتبه فيه ،حيث تم تقديمه امام وكيل الجمهورية بمحكمة الشراقة. وبعدها تم تحويله الى المحاكمة عن طريق إجراء المثول الفوري ،اين امر قاضي الجلسة بإيداعه رهن الحبس المؤقت. بالمؤسسة العقابية القليعة و تأجيل جلسة المحاكمة الى تاريخ 5 أفريل المقبل.

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