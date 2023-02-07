إيداع شبكة إجرامية الحبس بعد إمتهانهم صناعة المخدرات الصلبة “التشوشنة”

أمر قاضي التحقيق بمحكمة الجنح بسيدي امحمد بإيداع شبكة إجرامية. تتكون من 6 أشخاص رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش بعد قيامهم بصناعة المخدرات الصلبة. من نوع ” التشوشنة” حيث وجهت لهم تهم تتعلق بحيازة ووضع للبيع. والحصول وشراء قصد البيع ونقل مواد مخدرة ومواد صيدلانية بطريقة غير شرعية.

و بالرجوع الى قضية الحال التي تمت معالجتها من طرف مصالح فرقة قمع الإجرام بمقاطعة الشرطة القضائية الثالثة الأبيار. بأمن ولاية الجزائر، التي تمكنت من تفكيك عناصر هذه الشبكة الإجرامية. المتكونة من 6 أشخاص من بينها جنسيات أجنبية تتراوح اعمارهم ما بين 27 إلى 40 سنة. وهي مختصة في إنشاء مخبر الصناعة الصلبة من نوع “التشوشنة “.