إيداع شخصين الحبس لتورطهما في ترويج الكحول ببرج بوعريريج

تمكن مصالح أمن برج بوعريريج من توقيف متورطين في ترويج مشروبات كحولية وحجز 480 وحدة كحولية من مختلف الأنواع والأحجام.

وقائع القضية تعود بناءً على معلومات لمصالح الأمن، تفيد قيام شخص بترويج المشروبات الكحولية بسوق بومرزاق، وذالك بالاستعانة مع مجموعة من الأشخاص.

حيث اتخد الشخص أحد المساكن بحي 120 مسكن لتخزين المشروبات الكحولية.

وبعد خطة أمنية لمصالح الشرطة تم توقيف مروج المشروبات الكحولية رفقة آخر يبلغ من العمر 37 سنة

وبحوزتهما كمية من الكحول معدة للترويج من خلال وضعها في أكياس تقدر في مجملها بـ 13 قارورة مختلفة الأنواع والأحجام

كما اسفرت العملية عن ظبط مبلغ ماليقدر بـ 38400 دج من عائدات البيع.

وبتفتيش منزل المتورط الثاني تم العثور على 92 علبة من النبيذ الأحمر من نوع برج الأمير و373 قنينة من الجعة من نوع البرو اين تم حجزها

وعلى إثر ذالك تم عرض المتورطين أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة برج بوعريريج، حيث تم إيداعهما الحبس.