إيداع صهيب دباغي رفقة المتهمين الأربعة في قضية الطفل القاصر الحبس المؤقت

أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد بإيداع خمسة اشخاص و يتعلق الامر بكل من تجاديت محمد،مليك رياحي صهيب دباغي،طارق دباغي،خيمور نور الدين.

رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بعدما تم الاستماع والتحقيق معهم في قضية الطفل القاصر سعيد شتوان حيث وجهت لهم جناية قيادة وتنظيم جمعية أشرار،جنحة ترويح أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن العمومي ،جنحة النيل من الحياة الخاصة للطفل ،استغلال طفل عبر وسائل الاتصال ،جنحة تحريض قاصر على الفسق وفساد الاخلاق ،جنجة إبعاد قاصر دون 18 سنة

جنحة حيازة المخدرات من اجل الاستهلاك الشخصي

جنحة إهانة هيئة نظامية،جناية المؤامرة وتحريض المواطنين على سلطة الدولة،جنحة تلقي أموال من أشخاص قصد القيام بأفعال تمس الوحدة الترابية

وتعود خلفيات القضية الى نشر فيديو القاصر عبر منصات التواصل الإجتماعي يظهر فيه بعض من الموقوفين الذين ادعوا تعرض الطفل القاصر إلى اعتداء جنسي داخل مركز الشرطة بالعاصمة.

هذا وقد جرى توقيف احد المشتبه فيهم بولاية باتنة، الذي ظهر في مقطع الفيديو محل التداول، أما باقي الاشخاص فقد جرى توقيفهم بمدينة عين البنيان بالعاصمة.