إيداع عصابة الحبس تستغل حسناء لتنفيذ عمليات السرقة في الرويبة

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة رويبة، اليوم الثلاثاء بإيداع 3 أفراد رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق. ينشطون ضمن عصابة إجرامية خطيرة مختصة في السرقة، تحت طائلة التهديد بسلاح ابيض، فيما وضع فتاة تحت الرقابة القضائية.

عملية توقيف المتهمين كانت بموجب شكاوي بلغت ذات الجهات الأمنية. تفيد أن هناك عدة عمليات سرقة وسيارات سائقي الأجرة بطريقة مرعبة حيث واستغلال لشكاوي. تبين أن العصابة تستعمل فتاة لاصطياد الضحايا.

حيث وعند سماع آخر ضحية ذكر أنه تقدمت نحوه فتاة في العشرينيات من العمر. وطلبت منه إيصالها إلى احد الأحياء الريفية في حمادي.

وقد كان يرافقها شاب يتظاهر بالمرض حيث توجها بهما السائق للمنطقة المتفق عليها. أين وعندما بلغوها والتي تكاد تخلو من المارة. قام الشاب المرافق للفتاة بإخراج سلاح أبيض من جيبه وإشهاره في وجه الضحية لترعيبه. حيث خضع الضحية لرغبة الشاب وسلمه مفاتيح السيارة والتي هي من نوع رونو سامبول.

وبعدها فرا المتهمين نحو وجهة مجهولة غير أن التحقيقات الأمنية توصلت لتحديد هوية الفتاة. وبفضلها تم تحديد هوية باقي أفراد العصابة وإلقاء القبض عليهم تباعا.

طالع أيضا:

شهرين حبسا موقوف النفاذ للمدير العام السابق لمستشفى مصطفى باشا