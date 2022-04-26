إيداع عصابة الحبس تستغل حسناء لتنفيذ عمليات السرقة في الرويبة
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة رويبة، اليوم الثلاثاء بإيداع 3 أفراد رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق. ينشطون ضمن عصابة إجرامية خطيرة مختصة في السرقة، تحت طائلة التهديد بسلاح ابيض، فيما وضع فتاة تحت الرقابة القضائية.
عملية توقيف المتهمين كانت بموجب شكاوي بلغت ذات الجهات الأمنية. تفيد أن هناك عدة عمليات سرقة وسيارات سائقي الأجرة بطريقة مرعبة حيث واستغلال لشكاوي. تبين أن العصابة تستعمل فتاة لاصطياد الضحايا.
حيث وعند سماع آخر ضحية ذكر أنه تقدمت نحوه فتاة في العشرينيات من العمر. وطلبت منه إيصالها إلى احد الأحياء الريفية في حمادي.
وقد كان يرافقها شاب يتظاهر بالمرض حيث توجها بهما السائق للمنطقة المتفق عليها. أين وعندما بلغوها والتي تكاد تخلو من المارة. قام الشاب المرافق للفتاة بإخراج سلاح أبيض من جيبه وإشهاره في وجه الضحية لترعيبه. حيث خضع الضحية لرغبة الشاب وسلمه مفاتيح السيارة والتي هي من نوع رونو سامبول.
وبعدها فرا المتهمين نحو وجهة مجهولة غير أن التحقيقات الأمنية توصلت لتحديد هوية الفتاة. وبفضلها تم تحديد هوية باقي أفراد العصابة وإلقاء القبض عليهم تباعا.
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شهرين حبسا موقوف النفاذ للمدير العام السابق لمستشفى مصطفى باشا
سلطت محكمة الجنح بسيدي امحمد حكما يقضي بعقوبة شهرين حبسا موقوفة النفاذ للمدير العام السابق لمستشفى مصطفى باشا (ب.ع). بعد متابعته بتهم تتعلق بمخالفة الجروح الخطأ و جنحة الفرار، إثر إرتكاب حادث مرور. وذلك بعد دهسه لشرطي(ق.ع) والفرار من المسؤولية المدنية والجزائية.
وتعود وقائع هذه القضية حسب ما دار في جلسة المحاكمة عندما كان الضحية بصدد أداء وظيفته. حيث طلب من سائق الشخصي للمدير العام السابق لمستشفى مصطفى باشا التوقف وتقديم وثائق السيارة. إلا أنه رفض حينها تكفل المدير بقيادة السيارة بدل السائق وانطلق مسرعا وقام بدهس الشرطي. مع عدم الإمتثال لإنذار التوقف مسببا له عجزا طبيا مدته 15 يوم.
وللتذكير وكيل الجمهورية سبق وان التمس ضد المتهم عقوبة 6 أشهر حبسا نافذا و 50 ألف دج غرامة مالية نافذة.
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نوميديا لزول و13 متهما في قضية النصب على الطلبة أمام محكمة الجنح قريبا
من المقرر أن تمثل نوميديا لزول و14 متهما في قضية النصب على الطلبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمام قاضي الجنح. بمحكمة الدار البيضاء بالعاصمة خلال الأسابيع المقبلة.
ويتواجد من بينهم صاحب الشركة الوهمية “futur GATE” المدعو “أسامة، ر”. وعدد من المؤثرين المعروفين على منصات التواصل الاجتماعي أبرزهم “نوميديا لزول” و”فاروق. ب” المعروف باسم “ريفكا”. و”ابركان محمد” المدعو “ستانلي”، المتواجدين رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق، إلى جانب المتهمة القاصر غير الموقوفة “إيناس.ع.فاطمة الزهراء”.
وحسب ما أفادته مصادر مطلعة ل”النهار” فإنه تم غلق ملف القضية، مؤخرا بعد جلسات سماع للمتهمين من طرف قاضي التحقيق. الذي عكف على القضية منذ شهر ديسمبر 2021، وتقرر تجنيح التهم الموجهة للمهتمين. بعد إعادة تكييف الوقائع من جناية الى جنحة بعد إسقاط عديد التهم التي تم نسبها للمتهمين خلال مجريات التحقيق الابتدائي والقضائي. أبرزها تلك المتعلقة بجناية تبييض الأموال باستعمال تسهيلات التي يضمنها النشاط المبني. في إطار جماعة إجرامية منظمة، جناية الاتجار بالأشخاص المرتكبة من طرف جماعة إجرامية منظمة ذات طابع عبر الحدود الوطنية.
كما تقرر حسب ذات المصادر احالة ملف القضية على محكمة الجنح شهر ماي، لمواجهة تهم تتعلق بجنحة النصب على الجمهور. مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من والى الخارج، جنحة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية. وجنحة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية. وهو القرار الذي أيدته غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة، خلال مجريات التحقيق في ذات القضية.
في حين، تتخلص وقائع القضية، في وقائع نصب واحتيال باشرتها مصالح الامن بالعاصمة. على إثر تفجيرها على مواقع التواصل الاجتماعي، أين كشف عدد من الطلبة ويقدر عددهم حوالي 80 شخصا. عن وقائع مثيرة تتعلق بتعرضهم إلى عمليات نصب بطرق احتيالية وتدليسية انتهجها صاحب شركة وهمية. عن طريق تقديم وعود كاذبة عبر صفحة رسمية، لفئة المتمدرسين الراغبين في الدراسة بالخارج وتحديدا في أوكرانيا روسيا وتركيا.