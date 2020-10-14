إيداع عكا حكيم مدير العصرنة السابق بوزارة العدل الحبس المؤقت
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تمكن حراس السواحل ومصالح الدرك الوطني، من إحباط محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ 536 شخصا، خلال الفترة الممتدة ما بين 7 و13 أكتوبر 2020.
وحسب بيان…
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تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل BRI لولاية النعامة، من توقيف شخص وبحوزته كمية من الأحجار والمعادن النيزكية.
يأتي هذا في إطار محاربة الاتجار بالأحجار الثمينة، وبناء…
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ضبطت مفارز للجيش بالتنسيق مع مصالح الدرك وحراس الحدود وحراس السواحل، 18 تاجر مخدرات، خلال الفترة الممتدة ما يين 7 و13 أكتوبر الجاري.
وحسب بيان لوزارة…
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