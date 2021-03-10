إيداع علي طحكوت الحبس المؤقت ووضع شقيقه وعمه تحت الرقابة القضائية

أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد، في هذه الاثناء إيداع “علي طحكوت” رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.

فيما قرر القاضي وضع كل من شقيقه الأكبر بلال تحت الرقابة القضائية.

كما أمر قاضي التحقيق أيضا وضع كل من عم الشقيقين المدعو “حميد طحكوت” تحت الرقابة القضائية، برفقة نجله “ابراهيم”.

وجاء هذا القرار بعد جلسة سماع للمتهمين دامت لساعات، بعد مثول المعنيين أمام وكيل الجمهورية صبيحة اليوم.

وتمحورت القضية ، بخصوص تحقيقات باشرتها مصالح الضبطية منذ أشهر حول شركة ” سيما موترز”.

أين حاول الاعتراض لها المتهمون في قضية الحالـ لينسب في اعقابها تهم تتعلق بعرقلة سير العدالة.

وهي التهم التي واجه بها قاضي التحقيق المتهمين ، بعد السماع إليهم في محاضر رسمية.