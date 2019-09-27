إيداع كريم طابو الحبس المؤقت

قضت مساء أمس الخميس محكمة سيدي امحمد بالحبس المؤقت ضد الناشط السياسي كريم طابو بعدما تم توقيفه مرة أخرى.

وقال المحامي مصطفى بوشاشي، أنه تم تقديم المناضل السياسي كريم طابو مساء أمس أمام محكمة عبان رمضان.

وأضاف المحامي أن المحكمة أمرت بإيداعه الحبس المؤقت، دون معرفة أسباب الإعتقال أو التهم المنسوبة إليه.

للإشارة فقد قامت مصالح الأمن أمس الخميس بتوقيف الناشط السياسي كريم طابو، من أمام منزله بالدويرة.

وجاء توقيف طابو بعد أقل من 24 ساعة على إطلاق سراحه من سجن القليعة، إثر استفادته من الإفراج المشروط.

وكانت غرفة الاتهام بمجلس قضاء تيبازة قد قررت الإفراج عن طابو، مع وضعه تحت الرقابة القضائية.