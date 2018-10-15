إيداع مسربا المعلومات الشخصية عن مدير مجمع “النهار” الحبس بعد إعترافهما 

أمر قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس، بإيداع مسربا المعلومات الشخصية عن الرئيس المدير العام لمجمع “النهار” أنيس رحماني الحبس، بعدما اعترفا بفعلتهما.

المتورطان في القضية هما رئيس مصلحة الحالة المدنية لبلدية الجزائر الوسطى وشخص آخر، كانا قد تم تقديمهما صباح اليوم الإثنين أمام وكيل الجمهورية لمحكمة بئر مراد رايس.

وبد الإستماع إليهما من قبل وكيل الجمهورية، تمت إحالة ملفهما على قاضي التحقيق.

واعترف الموقوفان امام وكيل الجمهورية صباح اليوم الإثنين، بمراسلة الهارب من العدالة الجزائرية المدعو “أمير بوخرص”.

وكان الدرك الوطني قد أوقف المتهمين الخميس الماضي، بعد شكوى تقدمت بها إدارة مجمع “النهار”، وبعد رصد إلكتروني.

وفي المقابل تأسست “النهار” كطرف مدني في القضية وهذا بسبب خطورة المنشورات.