إيداع ملفات الترشح لمسابقة “الدكتوراه” بداية من 15 جانفي

أعلنت وزارة التعليم العالي، بأن إجراء مسابقة “الدكتوراه” سيكون في الفترة الممتدة من 20 فيفري إلى 20 مارس القادم. كما أكدت الوزارة على ضرورة احترام الإجراءات الوقائية وتقسيم المترشحين إلى 20 مترشحا في كل قاعة .

وقد انتهت، أمس، جامعات الوطن من دورة تقييم العروض على مستوى الندوات الجهوية للجامعات عبر الأرضية الرقمية “بروغرس”.

وسيتم في الفترة من 3 إلى 7 جانفي الجاري مراقبة مطابقة الملفات على مستوى الوزارة. فيما سيتم تبليغ نتائج مراقبة المطابقة عبر الأرضية الرقمية “بروغرس” يوم 8 جانفي.

هذا هو تاريخ الشروع في إيداع ملفات الترشيحات

هذا وسيتم الشروع في إيداع ملفات الترشيحات في الفترة الممتدة من 15 إلى 24 جانفي عبر المنصة الرقمية “بروغرس”. فيما يتم الإعلان النهائي عن المترشحين المقبولين يوم 10 فيفري.

وأكدت الوزارة بأن الالتحاق بالتكوين في “الدكتوراه” يكون على أساس المسابقة بالنسبة للمتحصلين على شهادة “ماستر 2” أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، وعلى أساس الشهادة بالنسبة للمترشحين الحائزين على شهادة “الماجستير” أو أي شهادة معترف بمعادلتها .

كما أن قائمة المترشحين المعنيين بإجراء المسابقة الكتابية تحدد على أساس ترتيبها من 10 من المائة الأوائل لدفعة “الماستر” لكل مؤسسة. كما يحدد عدد المترشحين المعنيين باجتباز الاختبارات الكتابية بـ 10 أضعاف عدد المناصب المفتوحة على الأقل لكل مؤسسة. وفي حالة عدم بلوغ العدد المطلوب للمترشحين، يتم توسيع دراسة ملفات الترشح لفائدة 25 من المئة التالية للمترشحين من دفعة “الماستر” لكل مؤسسة.

كما تم منح كل الصلاحيات للجنة التكوين في “الدكتوراه” في تحديد العدد الأقصى للمترشحين المعنيين باجتياز الاختبارات الكتابية للمسابقة، حسب خصوصية التكوين.

وكشفت الوزارة عن إعفاء الطلبة الأجانب المتحصلين على شهادة “ماستر” أجنبية، المستفيدون من منحة دراسية في إطار برنامج التعاون، من مسابقة الالتحاق بالتكوين في الطور الثالث، ويكون عدد المناصب المفتوحة لهذه الفئة خارج الحصة الممنوحة. كما تخضع دراسة ملفاتهم البيداغوجية للتقييم من طرف لجنة التكوين في “الدكتوراه” بعد ترخيص من مديرية التعاون والتبادل ما بين الجامعات.

وبالنسبة للامتحانات الكتابية، فإنها تتمحور حول تخصصات التكوين في “الماستر”. ويرتب المترشحون ترتيبا نهائيا على أساس الجدارة بناءً على المعدل العام المحصل عليه في اختبار المسابقات الكتابية.

وفي حالة تنازل مترشح واحد أو أكثر، يتم تعويضه بالأول أو الأوائل في ترتيب المنافسة الكتابية. كما لا يمكن تعويض منصب تنازل عنه أي مترشح بعد انقضاء 15 يوما من تاريخ انتهاء آجال التسجيل.

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