إيداع مير بلدية هراوة الحبس لضبطه متلبس بتعاطي رشوة

أمر عميد قضاة التحقيق الغرفة الأولى بمحكمة الدار البيضاء اليوم الاثنين. رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق عن تهمة تلقي رشوة واساءة استغلال الوظيفة.

وحسب مصادر ” النهار” فإن المتهم جرى توقيفه من قبل رجال الضبطية القضائية. إثر تبليغ عنه فتم ضبطه متلبسا بالجرم بطريق بن زرقة بمدينة هراوة. وهو يتلقى رشوة يتمثل في مبلغ بقيمة 500 مليون سنتيم. من عند أحد التجار صادفه مشكل اثر عملية الهدم التي طالت البنايات غير مرخصة باقليم المنطقة.

وجرى تقديم المعني أمام نياية محكمة الحال ثم احالته على قاضي التحقيق الذي وبعد سماع أقواله. أمر بايداعه رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش الى حين استكمال إجراءات التحقيق.