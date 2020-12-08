إيداع وزيرة البريد السابقة هدى فرعون ووزيرة الصناعة السابقة جميلة تمازيرت الحبس المؤقت

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إيداع وزيرة البريد السابقة هدى فرعون ووزيرة الصناعة السابقة جميلة تمازيرت الحبس المؤقت
بقلم م . فيصل

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بإيداع كل من إيداع وزيرة البريد السابقة هدى فرعون ووزيرة الصناعة السابقة جميلة تمازيرت الحبس المؤقت.

وجاء أمر ايداع الوزيرتان السابقتان الحبس المؤقت عقب التحقيق معهما في قضايا تتعلق بالفساد.

وزيرة الصناعة السابقة جميلة تمازيرت مثلت اليوم مثلت اليوم أمام غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة بتهمة الفساد خلال إدارتها لمجمع الرياض.

فيما مثلت  وزير البريد السابقة هدى فرعون اليوم أمام غرفة الاتهام بمجلس قضاء العاصمة بتهم تتعلق بالفساد.

الوزيرتان السابقتان وضعتا قبل أيام تحت الرقابة القضائية وقامت غرفة الاتهام فصلت في استئناف رفعه وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد.

وللإشارة هدى فرعون ورد اسمها في التحقيق حول قضايا الإخوة كونيناف.


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