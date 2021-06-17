إيداع وزير الموارد المائية السابق أرزقي براقي رهن الحبس المؤقت

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
إيداع وزير الموارد المائية السابق أرزقي براقي رهن الحبس المؤقت وزير الموارد المائية السابق ارزقي براقي
بقلم ياسمينة دهيمي

أمر قاضي التحقيق المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة سيدي أمحمد. إيداع وزير الموارد المائية السابق ارزقي براقي رهن الحبس المؤقت، على ذمة التحقيق.

وجاء أمر إيداع المتهم الحبس لتورطه في قضايا ذات صلة بالفساد ،ارتكبها خلال فترة توليه مديرا عاما للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=1010616

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2021

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com