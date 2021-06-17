إيداع وزير الموارد المائية السابق أرزقي براقي رهن الحبس المؤقت

أمر قاضي التحقيق المتخصص في قضايا الفساد بمحكمة سيدي أمحمد. إيداع وزير الموارد المائية السابق ارزقي براقي رهن الحبس المؤقت، على ذمة التحقيق.

وجاء أمر إيداع المتهم الحبس لتورطه في قضايا ذات صلة بالفساد ،ارتكبها خلال فترة توليه مديرا عاما للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات.