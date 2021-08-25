إيداع 10 أشخاص آخرين الحبس المؤقت في قضية جمال بن اسماعيل

أمرت، اليوم الأربعاء، محكمة سيدي امحمد في العاصمة، بإيداع 10 أشخاص آخرين مشتبه فيهم بقتل جمال بن اسماعيل. رهن الحبس المؤقت، حيث ارتفع عدد المتهمين الذين صدر في حقهم أمر الإيداع إلى 53 متهما.

ويتابع المتهمون في قضية قتل و حرق و تنكيل بجثة المرحوم جمال بن إسماعيل. حيث وجهت لهم تهم تتعلق بالمساس بأمن الدولة والاعتداء على عناصر الأمن، وبث الرعب بأوساط السكان، والانتماء إلى منظمات إرهابية.