إيداع 28 شخصا الحبس ووضع 7 أخرين تحت الرقابة القضائية بتهمة الغش في الباك

اصدرت وزارة العدل بيانا مساء اليوم الاربعاء بخصوص إصدار أوامر ايداع وأحكام قضائية بالحبس بسبب الغش في إمتحانات البكالوريا. وأعلنت الوزارة في ذات البيان انه تم متابعة 62 شخصا لأفعال تتعلق بالغش في إمتحانات شهادة البكالوريا. مع الأمر بإيداع 28 منهم الحبس في تم وضع 7 تحت الرقابة القضائية .

واوضح بيان الوزارة أن 28 شخصا صدر في حقهم احكام قضائية تتراوح مابين 6 أشهر و3 سنوات حبسا نافذا .مع غرامة مالية وصلت إلى 500 ألف دينار.

ووفق ذات البيان فقد تم معاينة أعمال الغش المذكورة بإختصاص مجالس قضاء الأغواط مسيلة ڨالمة، جلفة، سطيف، ميلة، تبسة، تبسة، غرداية، تيبازة، تيسمسيلت، البليدة، البويرة، الشلف، معسكر، ومستغانم.

كما أشار البيان إلى أن الوقائع موضوع المتابعة في جنحة نشر مواضيع وأجوبة إمتحانات شهادة البكالوريا باستعمال وسائل الإتصال عن بعد.