إيداع 3 اشخاص سجن القليعة بتهمة إضرام النار في غابات جيجل

أمر قاضي التحقيق بمحكمة القليعة مساء اليوم بإيداع 3 اشخاص الحبس المؤقت بسجن القليعة بتهم اضرام النار بولاية جيجل .المتهمون تتراوح اعمارهم ما بين 28 و 30 و 33 سنة وجهت لهم تهمة القيام بأفعال التخريب بوضع النار عمدا بأملاك الغابات الوطنية.

كما امر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد عشية اليوم بإيداع 5 أشخاص رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالقليعة من بينهم شخصين في العقد الثالث من العمر ينحدران من ولاية الطارف قاما بإضرام النار بغابات الطارف مع إيداع ثلاثة اشخاص آخرين ينحدران من ولاية عنابة قاموا بإضرام النار بغابات ولاية عنابة و الافراج عن إثنين منهما