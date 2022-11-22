إيداع 360 طلب براءة اختراع منذ مطلع 2022

أودع ما لا يقل عن 360 طلب براءة اختراع منذ مطلع السنة الجارية وإلى غاية الآن. وهذا من قبل مبتكرين جزائريين لدى المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية.

وأوضح المدير العام للهيئة، عبد الحفيظ بلمهدي لـ”وأج”، أن هذا العدد الهام من براءات الاختراع”. الذي “تم استلامه هذه السنة لم يسجل من قبل في الجزائر”. حيث “تم خلال السنة المنقضية استلام 250 طلب براءة اختراع تقدم بها باحثون جامعيون ومخترعون جزائريون”.

كما صرح المسؤول أن “مجالات الإلكترونيك والمنتجات الصيدلانية والشبه صيدلانية والميكانيك وغيرها من عديد الاختراعات الصناعية توجد ضمن قطاعات النشاط”. التي “شملتها طلبات براءة الإختراع خلال هذه السنة”. والتي “تقدمت بجزء هام منها أغلب جامعات الوطن ، مما يعكس تطور الأبحاث العلمية بمؤسسات التعليم العالي”.

وأشار المدير العام للمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية، أن طلبات براءة اختراع المودعة تحمل قيمة علمية مضافة. ومشاريع واختراعات التي من شأنها أن تساهم في استحداث مناصب شغل جديدة في شتى الأنشطة الاقتصادية والصناعية. وأكد بالمناسبة أن هذا العدد الهام من طلبات براءة الاختراع يسمح بتصنيف جيد للجزائر على المستوى العالمي في مجال الابتكارات.

كما تميز اللقاء التحسيسي حول “آفاق الإستثمار بولاية بشار” الذي نظم بمبادرة من قطاع الصناعة بمساهمة مجموع قطاعات النشاط والبنوك والهيئات والمؤسسات المعنية بتطوير وترقية الإستثمار . من بينها صندوق ضمان القروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بالتوقيع على اتفاقتي شراكة بين المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية وجامعة “طاهري محمد” ببشار. تنص على إنشاء مركز دعم للتكنولوجيا والابتكار على مستوى المدرسة العليا للأساتذة .

وسيسمح إستحداث هذا المركز الذي سيكون الـ 103 من نوعه على المستوى الوطني للمعهد بمرافقة وتكوين ووضع المعلومات التقنية. في متناول الباحثين وغيرهم من المبتكرين عبر الوطن ، كما ذكر المدير العام للمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية .