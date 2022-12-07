إيداع 4 أشخاص الحبس بتهمة الممارسة غير القانونية لبيع وتسويق المواد الصيدلانية عبر شبكات التواصل الإجتماعي

أصدرت محكمة الشراقة بالعاصمة اليوم بيانا بخصوص ظاهرة الممارسة غير القانونية لبيع وتسويق المواد الصيدلانية عبر شبكات التواصل الإجتماعي.

وأوضحت ذات المحكمة أنه وفي إطار محاربة ظاهرة الممارسة غير القانونية لبيع وتسويق المواد الصيدلانية عبر شبكات التواصل الإجتماعي وكذا تنويرا للرأي العام. تم تم متابعة 4 أشخاص وإحالتهم أمام قاضي التحقيق

وذلك ووفقا لذات البيان بموجب طلب افتـتـاحي لإجراء تحقيق من أجل ممارسة مهن الصحة بطريقة غير شرعية. وبعد إستماع قاضي التحقيق للمتهمين امر بإيداعهم الحبس المؤقت.