إيران.. إرتفاع عدد وفيات كورونا إلى 194 و6566 إصابة

أعلن متحدث بإسم وزارة الصحة الإيرانية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد، إلى 194 والمصابين إلى 6566.

وتم تسجيل 49 حالة وفاة و743 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، حسب ذات المصدر.

وكانت السلطات الإيرانية أعلنت السبت، حالة التأهب القصوى في 3 محافظات بسبب فيروس كورونا.

وقالت الوكالة الإيرانية “فارس”، إن المحافظات الثلاث هي: قم وجيلان ومازندران.

وأعلنت وكالة إيرنا الإيرانية، اليوم الأحد، أن شركة الطيران الإيرانية أوقفت جميع رحلات الجوية نحو أوروبا، بسبب التفشي الكبير لفيروس كورونا بإيران.