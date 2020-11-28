إيران: اغتيال عالم نووي في ظروف غامضة

أغتيل العالم الإيراني النووي، محسن فخري زاده، أمس الجمعة، قرب طهران.

وحسب وسائل إعلامية إيرانية، فقد كان الراحل نادر الظهور ويعيش في الظل تحت إجراءات أمنية مشددة.

و حسب تقرير نشرته شبكة الحرة الأمريكية، يعتبر فخري زاده العقل المدبر للجهود الإيرانية السرية لتطوير أسلحة نووية.

وأعلنت وكالة فارس الإيرانية “تعرض فخري زاده للاغتيال من خلال تفجير وإطلاق نار في أبسرد بمنطقة دماوند قرب العاصمة طهران.

ووفقا للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، فإن فخري زاده من مواليد مدينة قم عام 1958.

وكان نائب وزير الدفاع وعميدا في الحرس الثورى، وحاصل على دكتوراه في الهندسة النووية ودرّس فى جامعة الإمام الحسين الإيرانية.

وكان فخري زاده يحمل ثلاثة جوازات سفر استخدمها كثيرا للحصول على “أحدث المعلومات” من الخارج.