إيران تتراجع عن تسليم الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية لكييف

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إيران تتراجع عن تسليم الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية لكييف
بقلم نادية بن طاهر

تراجع المسؤول الإيراني الذي يقود التحقيق في قضية تحطم الطائرة الأوكرانية بطهران، عن خطط إرسال الصندوقين الأسودين إلى أوكرانيا لتحليلهما.

وكانت ايران، قد أعلنت أمس، عن تسليم الصندوقين الأسودين إلى كييف، لتتراجع اليوم عن قرارها.

ونقل موقع “سكاي نيوز العربية”، عن وكالة الأنباء “إيرنا”، قول ذات المسؤول: “الصندوقان الأسودان لطائرة بوينغ الأوكرانية في أيدي الإيرانيين، وليس لدينا أي خطط لإرسالهما إلى الخارج”.

وأضاف أن إيران تعمل على فحص مسجل بيانات الرحلة، ومقصورة الطائرة.

وأسقطت الطائرة الأوكرانية، في 8 جانفي الجاري، بعد دقائق من إقلاعها من مطار طهران، واعترفت إيران في 11 جانفي، بأنها أسقطت الطائرة الأوكرانية بالخطأ، ما تسبب في وفاة 176 شخصا.


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