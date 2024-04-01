إيران تتوعد الكيان الصهيوني برد حاسم

توعدت إيران، مساء اليوم الاثنين، برد حاسم على الهجوم الصهيوني الذي استهدف قنصليتها في حي المزة بالعاصمة السورية دمشق وأودى بحياة حوالي 7 أشخاص بينهم 3 عسكريين. حسب ما أورده بيان الخارجية الإيرانية.

وأكدت الخارجية الايرانية، أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات المضادة على الهجوم ونوع الرد وشكل العقاب، محملة الكيان الصهيوني مسؤولية وتداعيات ذلك.

وقالت في السياق ذاته:”ندرس أبعاد الهجوم على القنصلية بدمشق والكيان الصهيوني يتحمّل مسؤولية وتداعيات ذلك”.

وتابعت الهيئة ذاتها:”نحتفظ بحقنا في اتخاذ الإجراءات المضادة تجاه هجوم القنصلية بدمشق وسنقرر نوع الرد وشكل العقاب.”

واعتبرت الخارجية الايرانية الهجوم على القنصلية عمل عدائي وانتهاك للقانون الدولي.

وللإشارة، خلف الهجوم الصهيوني على القنصلية الإيرانية مقتل نحو 7 أشخاص بينهم 3 عسكريين.