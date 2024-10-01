إيران تحذّر من دخول أي طرف ثالث في النزاع مع الكيان

حذرت وزارة الخارجية الإيرانية، مساء اليوم الثلاثاء، من دخول أي طرف ثالث في النزاع مع الكيان الصهيوني.

وطالبت الخارجية الإيرانية باتخاذ إجراءات فورية وهادفة من قبل مجلس الأمن لمنع استمرار التهديدات الإسرائيلية للسلام والأمن الإقليميين والدوليين.

كما أكدت الخاردية الإيرانية أنه في حال لزم الأمر فإنها على استعداد تام لاتخاذ المزيد من التدابير الدفاعية. من أجل حماية مصالحها.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، مساء اليوم الثلاثاء، استهدف الكيان الصهيوني بمئات الصواريخ الباليستية.

وحسب الحرس الثوري الإيراني فإن العملية جاءت عقب فترة من ضبط النفس أمام انتهاك سيادة إيران باغتيال الشهيد هنية. ووفقاً لحقها بالدفاع عن نفسها وبعد تصعيد الجرائم الإسرائيلية بدعم أمريكي في قتل شعبي فلسطين ولبنان واستشهاد نصر الله والعميد نيلفروشان.