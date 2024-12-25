إيران ترفع الحجب عن “واتساب” و”غوغل بلاي”

أعلن ستار هاشمي، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الإيراني، عن رفع الحظر عن تطبيق “واتساب”، ومتجر “غوغل بلاي”.

وقال هاشمي في بيان ، إن اجتماع المجلس الأعلى للفضاء السيبراني الإيراني اليوم جرى بشكل جيد. مشيرا أن بلاده قررت رفع الحجب عن بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشكل تدريجي.، بحسب وكالة “إرنا”.

وأوضح ذات المتحدث أنه تم اتخاذ قرار برفع الحجب عن “واتساب”، ومنصة “غوغل بلاي”.

يذكر أن ايران كانت قد حظرت أيضا تطبيق “تيليغرام”، بذريعة استخدامه في أنشطة ضد الدولة. كما حجبت استخدام تطبيقات مثل “إكس”، و”إنستغرام”، و”واتساب”، فضلا عن منصة “غوغل بلاي” التي تستخدم أيضا لتنزيل تطبيقات لكسر البروكسي، وذلك على خلفية المظاهرات التي انطلقت بالبلاد احتجاجا على مقتل الشابة مهسا أميني عام 2022.

للإشارة، في 16 سبتمبر2022، اندلعت احتجاجات بأنحاء إيران إثر وفاة الشابة مهسا أميني ذات 22 عاما بعد 3 أيام على توقيفها لدى “شرطة الأخلاق” المعنية بمراقبة قواعد لباس النساء.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور