إيران توجه تحذيرا صاروخيا لأوروبا

وجه نائب قائد الحرس الثوري الإيراني الجنرال حسين سلامي، تحذيرا لأوروبا في حالة تهديديها لإيران

مؤكدا، أن الحرس الثوري الإيراني سيزيد مدى صواريخه لأكثر من 2000 كلم.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية “فارس” عن سلامي قوله “إذا كنا نبقي مدى صواريخينا عند 2000 كلم

فهذا ليس بسبب الإفتقار للتنكنولوجيا وإنما نلتزم بمبدأ استراتيجي ”

وأوضح المتحدث، أنه لحد الأن نشعر أن أروبا لاتمثل تهديدا ولذلك لم نزد مدى صواريخنا

ولكن في حاة كانت أوروبا تريد أن تتحول إلى تهديد فسنزيد مدى صواريخنا.

للإشارة، فإن بعض الدول الأوروبية خاصة فرنسا تنظر بقلق إلى تطوير إيران برنامجها الصاروخي.