إيران تُعلن عن أول أيام شهر رمضان

أعلن عضو هيئة الاستهلال في مكتب مرشد الثورة الإيراني، حجة الإسلام علي رضا، أن يوم الخميس هو أول أيام شهر رمضان المبارك في إيران.

وقال علي رضا، أنه سيكون من الممكن رؤية الهلال بالعين المجردة، يوم الأربعاء خلال الغروب.

كما أعلنت عدة دول عربية وإسلامية، في وقت سابق، عن موعد تحري رؤية هلال شهر رمضان للعام 1444 هـ.

ليكون يوم الخميس الموافق لـ23 مارس هو أول أيام الشهر الفضيل، وآخر أيامه الخميس الموافق لـ 20 أفريل.

ووفقا للحسابات الفلكية، سيكون عدد أيام الشهر الفضيل للعام 2023 هو 29 يوما فقط. وسيحتفل المسلمون بعيد الفطر يوم الجمعة الـ 21 من أفريل.

وسيكون اليوم الأول من شهر رمضان المبارك لهذا العام 2023 الأقصر في عدد ساعات الصيام. ثم تزداد بعد ذلك تدريجيا.