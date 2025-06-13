إيران تُعلن غلق المجال الجوي حتى إشعار آخر

أعلنت وزارة الطرق وإعمار المدن الايرانية، عن وقف الرحلات الجوية من وإلى مطار “الإمام الخميني” بالعاصمة طهران، حتى إشعار آخر.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإيرانية، عن بيان للوزارة، فإن قرار وقف الرحلات الجوية يأتي إلى حين عودة الأوضاع إلى طبيعتها. وإصدار منظمة الطيران المدني بيانًا بهذا الشأن.

وشن الطيران الصهيوني فجر اليوم الجمعة، هجمات على عدة مناطق بالعاصمة طهران، وعدد من مدن البلاد.

وحسب وكالة الأنباء الايرانية “ارنا”، سُمع دوي الإنفجارات جراء الغارات الصهيونية بشدة في غرب ووسط طهران. مؤكدة أن انفجارات أشد وقعت في شرق العاصمة.