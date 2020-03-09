إيران.. كحول مغشوش يقتل 12 شخصاً ويسمم 100 وإصابة البعض بالعمى!

تسببت مشروبات كحولية مغشوشة في إيران، بوفاة 12 شخصا وتسمم نحو 100 آخرين، وأصيب عدد منهم بالعمى.

وحسب موقع “روسيا اليوم”، اعتقلت السلطات الإيرانية 3 أشخاص على صلة ببيع هذه المشروبات في الأهواز.

وأعلنت السلطات الإيرانية، أمس الأحد، وفاة 7 أشخاص في مدينة الأهواز جنوب غربي إيران، إثر تناولهم مشروبات كحولية مغشوشة.

وظن الضحايا، أن المشروبات الكحولية تقيهم من عدوى فيروس “كورونا”.

وارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا فى إيران، الأحد، إلى 194 شخصا، بعد تسجيل 49 حالة جديدة، وبلغ عدد الإصابات بالفيروس 6566 حالة.