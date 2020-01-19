إيران مترددة في تسليم صندوقي الطائرة الأوكرانية

تراجعت السلطات الإيرانية عن قرارها القاضي بتسليم الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية التي أسقطتها قوات الحرس الثوري، الأسبوع الماضي.

ونقلت وكالة أنباء “إيرنا” الإيرانية الرسمية، عن “حسن رضائي فر”، المسؤول الإيراني الذي يقود التحقيق في قضية تحطم الطائرة، تصريحًا.

قال فيه: “الصندوقان الأسودان لطائرة “البوينغ” الأوكرانية في أيدي الإيرانيين وليس لدينا أي خطط لإرسالهما للخارج”.

وأضاف أنّ إيران تعمل على فحص مسجل بيانات الرحلة ومقصورة الطائرة، وقد ترسل الصندوقين الأسودين إلى أوكرانيا أو فرنسا، مشددا على أنه “حتى الآن، لم نتخذ قرارًا حيال الأمر”.

ونقلت وكالة أنباء “تسنيم” شبه الرسمية عن المسؤول الإيراني، التصريحات التي أعلن فيها إرسال الصندوقين إلى أوكرانيا، حيث سيساعد خبراء فرنسيون وأميركيون وكنديون في تحليلها.

وقال مسؤولون إيرانيون في وقت سابق إن الصندوقين تضررا، لكنهما قابلان للإستخدام.

وقد تكون إيران مترددة في تسليم الصندوقين خشية ظهور تفاصيل أكثر للحادث، حسب بعض التقارير.

وكانت إيران قد قالت إنّها أسقطت الطائرة الأوكرانية بصاروخ في الأسبوع الماضي عن طريق الخطأ، حيث لقي 176 شخصًا حتفهم في الكارثة.