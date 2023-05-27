إيران.. مصرع 3 من حرس الحدود عقب اشتباك مع حركة طالبان

وأعنت وكالة “إرنا” الإيرانية، مقتل 3 من عناصر حرس الحدود، خلال الاشتباك مع قوات طالبان الأسبوع الماضي.

ووفقا للوكالة، فلقد بدأت عناصر طالبان صباح اليوم، بإطلاق النار على مركز ساسولي الحدودي في منطقة زابل، ما أدى إلى مقتل اثنين من عناصر حرس الحدود الإيراني، و إصابة مواطنين آخرين.

وأشارت الوكالة، إلى أن حرس الحدود الإيراني قام بالرد على الهجوم، إلا أنه لم يتم نشر أي بيانات حول خسائر عناصر طالبان حتى اللحظة.