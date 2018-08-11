إيران: مقتل 10 متشددين قرب الحدود الإيرانية العراقية

ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن الحرس الثوري الإيراني اليوم السبت إنه قتل عشرة متشددين في عملية أمنية قرب الحدود مع العراق.

وأشار الحرس الثوري في بيان نشرته الوكالة إن جماعة إرهابية كانت تنوي دخول إيران من منطقة أشنوية الحدودية لزعزعة الأمن.

إضافة للقيام بعمليات “تدميرية” مضيفا أن القوات الإيرانية نصبت كمينا لها وقتلت عشرة إرهابيين على الأقل في اشتباك عنيف.

ووقع إشتباكان على الأقل بمنطقة الحدود الجبلية وقتل خلالهما ما لا يقل عن عشرة من الحرس وثلاثة متشددين.

وفي 2017 شن متشددو تنظيم الدولة الإسلامية هجمات منسقة على مبنى البرلمان الإيراني في طهران وضريح زعيم الثورة الإسلامية آية الله روح الله الخميني إلى الجنوب من العاصمة مما أسفر عن مقتل 18 شخصا.