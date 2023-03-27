إيريك زمور يهاجم الجزائريين بتصريحات استفزازية

خلال مقابلة أجرتها معه وسائل إعلام فرنسية. تحدث السياسي الفرنسي المتطرف إريك زمور عن المعاملة التي تلقاها المهاجرون الجزائريون الأوائل الذين وصلوا إلى فرنسا.

وقال زمور إن فرنسا منحت وظائف لهؤلاء المهاجرين، والإعانات العائلية، والوصول إلى المدرسة لأطفالهم. وسمحت لهم بتعلم اللغة الفرنسية وآدابها.

وبحسب أول ممثل لحزب ” reconquête”، فإن هؤلاء المهاجرين الذين أتوا إلى فرنسا لكسب المزيد من المال. عاشوا في ما يعرف باللغة العامية “ڤوربي” في الجزائر. ويعتقد أنه بفضل فرنسا تمكنوا من الاحتماء في المساكن العامة.

ويضيف أن “الطب الفرنسي” هو الذي أنقذ أطفال هؤلاء المهاجرين. مدعيًا أن أسلافه من الجزائر وأن الناس كانوا يموتون بسبب “الكوليرا” و “التيفوس” في ذلك الوقت.

طرد إريك زمور من ليون

يوم السبت الماضي، حدد إيريك زمور موعدًا مع أنصاره لحضور جلسة توقيع لكتابه “لم أقل كلمتي الأخيرة” في ليون. وتظاهر 200 شخص ضد وصول السياسي. حيث هتف جموع الحشود “اخرج من مدينتنا” عبر مقطع فيديو منشور على الشبكات الاجتماعية.

بمجرد وصوله إلى باريس، واجه إريك زمور نفس المعاملة. إهانات تلقاها من قبل شخص قام باعتقاله.