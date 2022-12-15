إيريك زمور يهاجم المنتخب الفرنسي

هاجم المتطرف الفرنسي إيريك زمور على قناة BFMTV، المنتخب الفرنسي. بعد أن عبر عن أسفه لحقيقة أن العديد من لاعبي المنتخب الفرنسي “من أصل أفريقي”.

وقال الممثل المنتخب لحركة لا فرانس، أوريلي جروس، “أعتقد أن الفرنسيين ككل مصدومون من زمور. الذي ينتقد الفريق الفرنسي بحجة عنصرية فيما يتعلق بلون البشرة. بالنظر إلى أن هناك 8 أو 9 لاعبين من أصل أفريقي، أسود في اللون “.

وأضاف “إنها حقارة وإهانة حقيقية لهم ولكن أيضا للمجتمع بأسره الذي لا يفرز أبنائه حسب لون بشرتهم. علاوة على ذلك ، فهو يفعل ذلك مرة أخرى، منذ عام ونصف. أدلى بتعليقات مماثلة عندما صدر كتابه ، مشيرًا إلى “الكثير من السود في فريق فرنسا”. تتغذى هذه الشخصية على الضجة المقززة. وتذهب إلى أبعد من ذلك فجأة عندما يفترض القادة السياسيون الآخرون بهدوء تهنئة لاعبين معينين بدلاً من الآخرين. من خلال إجراء فصل دقيق، يمر دون أن يلاحظه أحد تقريبًا”.

وتابع “يجب أن نضع حدا لهذا العنصري، أستاذ الكراهية هذا. سنرتكب خطأ جماعيًا بعدم الرد، قبل فوات الأوان. يجب ألا نسمح له بالمرور بعد الآن، بلدنا في جوانب معينة على وشك انفجار اجتماعي. مع أزمة الطاقة والفرنسيون في نهاية قيودهم؛ وتذكر أنه في بداية الانتخابات الرئاسية الأخيرة. دفعنا قادة اليمين المتطرف إلى الهاوية من خلال تركيز الأخبار على السؤال الوحيد المتعلق بالأصول والهوية. لا أحد ينكر العديد من التحديات المعقدة التي يجب مواجهتها. ولكن التماسك الوطني هنا على المحك. وإذا لم يفعل أحد أي شيء، فإن شكلًا من أشكال الإفلات من العقاب يظهر. الإعلام أولاً ، ثم السياسي والقضائي في النهاية”.

وأضاف “الشخص الذي يحاول زعزعة استقرار اللاعبين وعلى نطاق أوسع الفريق الفرنسي والبلد هو زمور. يجب اتخاذ الإجراءات القانونية، الرياضة تحمل قيماً عالمية ، يجب ألا ندع بعض الناس يدوسونها”.