إيطاليا: إصابة 7 أشخاص في إطلاق نار

أصيب ما لا يقل عن سبعة أشخاص، أمس السبت، بينهم اثنان في حالة خطرة. في حادث إطلاق نار وقع في مدينة تريست الإيطالية بمنطقة فريولي فينيتسيا جوليا. لأسباب لا تزال الشرطة تحقق فيها، حسبما أفادت صحيفة “المساجيرو” الإيطالية.

واستمر إطلاق النار قرابة 10 دقائق وحدث في وقت مبكر من أمس السبت، بحسب المصادر. التي أشارت إلى أن مجموعتين من ألبان كوسوفو اشتبكتا في البداية مع إلقاء الكراسي والزجاجات. في إحدى الحانات ثم إطلاق النار.

وفي الوقت الحالي لا توجد معلومات رسمية، على الرغم من أن الفرضيات الأولى تؤكد أنه يمكن أن تكون تصفية حسابات.

وتم القبض على شخصين آخرين كانا يحاولان الفرار من إيطاليا بعد عدة ساعات بالقرب من جوريزيا. على الحدود مع سلوفينيا ، ويواجهان اتهامات بمحاولة القتل بالأسلحة النارية.