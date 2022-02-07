إيطاليا: إلغاء الكمامات منتصف فيفري الحالي

أعلن وكيل وزارة الصحة الإيطالية، بييرباولو سيليري، عن إلغاء إجبارية ارتداء الكمامات منتصف فيفري الحالي.

وقال وكيل وزارة الصحة الإيطالية “لقد سئمنا جميعاً استخدام الكمامة الوقائية في الأماكن الخارجية. لذلك سنلغيها اعتباراً من منتصف فيفري الجاري”.

وأضاف سيليري “أما في الأماكن المغلقة، فيجب أن تبقى الكمامات. لا يزال من السابق لأوانه خلعها. لكن سيكون هناك انتقال في استخدام الكمامات في الداخل. وعاجلاً أم آجلاً سنخلعها أيضاً، لكن الأمر ليس وشيكًا”.

ونشرت وكالة “آكى” الإيطالية، قول ذات المسؤول “سنكون قادرين أيضًا على إعادة فتح الأنشطة التي عاقبتها الإجراءات الوقائية بشكل خاص”.

وأوضح أن الانتقال سيستند إلى الاستخدام المناسب للكمامات في الأماكن التي تتطلب الحاجة إليها. حتى في المدارس سيرتكز التدريس حضورياً بشكل متزايد على الحماية التي توفرها الكمامة الوقائية وليس على تباعد المسافات.

ومن جانبه، قال المسئول بوزارة الصحة الايطالية، أندريا كوستا. إن تقليص فرض بطاقة المرور الخضراء مرهون بإعطاء الجرعة الثالثة من لقاح كوفيد 19 للجميع.

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