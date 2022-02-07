إيطاليا: إلغاء الكمامات منتصف فيفري الحالي
أعلن وكيل وزارة الصحة الإيطالية، بييرباولو سيليري، عن إلغاء إجبارية ارتداء الكمامات منتصف فيفري الحالي.
وقال وكيل وزارة الصحة الإيطالية “لقد سئمنا جميعاً استخدام الكمامة الوقائية في الأماكن الخارجية. لذلك سنلغيها اعتباراً من منتصف فيفري الجاري”.
وأضاف سيليري “أما في الأماكن المغلقة، فيجب أن تبقى الكمامات. لا يزال من السابق لأوانه خلعها. لكن سيكون هناك انتقال في استخدام الكمامات في الداخل. وعاجلاً أم آجلاً سنخلعها أيضاً، لكن الأمر ليس وشيكًا”.
ونشرت وكالة “آكى” الإيطالية، قول ذات المسؤول “سنكون قادرين أيضًا على إعادة فتح الأنشطة التي عاقبتها الإجراءات الوقائية بشكل خاص”.
وأوضح أن الانتقال سيستند إلى الاستخدام المناسب للكمامات في الأماكن التي تتطلب الحاجة إليها. حتى في المدارس سيرتكز التدريس حضورياً بشكل متزايد على الحماية التي توفرها الكمامة الوقائية وليس على تباعد المسافات.
ومن جانبه، قال المسئول بوزارة الصحة الايطالية، أندريا كوستا. إن تقليص فرض بطاقة المرور الخضراء مرهون بإعطاء الجرعة الثالثة من لقاح كوفيد 19 للجميع.
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إيطاليا.. تسجيل حصيلة قياسية في عدد إصابات اليومية بكورونا
كشفت وزارة الصحة في إيطاليا، اليوم الأربعاء ، عن تسجيل 98030 حالة مؤكدة بفيروس كورونا و148وفاة في اخر 24 ساعة.
ليرتفع عدد الإصابات في إيطاليا الى 5854428 حالة في حين ارتفع عدد الوفيات الى 137091 شخصا،
كما تعافى 21871 شخص من فيروس كورونا حسب نفس المصدر، ليرتفع عدد حالات الشفاء في ايطاليا منذ بداية الجائحة الى 5042472 حالة شفاء.
طالع ايضا: انتشار رهيب لمتحور “أوميكرون” في البرتغال
كشفت السلطات الصحية في البرتغال، أن متحور “أوميكرون” الجديد أصبح السلالة السائدة من فيروس كورونا في البلاد.
وذلك على خلفية ارتفاع وتيرة الإصابات في الأسابيع الماضية في البلاد.
وحسب المديرية العامة للصحة في البرتغال، فإن المتحور أوميكرون أصبح سائدا بنسبة 61.5 % من الحالات حسب إحصاءات 22 ديسمبر.
وتعتبر البرتغال بين الدول ذات أعلى نسبة تطعيم ضد فيروس كورونا على مستوى العالم، كما شرعت في تطعيم الأطفال فوق الخمس سنين.
هذا وسجلت السلطات الصحية في البرتغال، أمس الجمعةـ12943 إصابة جديدة و11 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة، في أكبر حصيلة منذ أواخر جانفي السابق.