إيطاليا تتصدر أولى زبائن الجزائر والصين أول ممون لها

تمكنت إيطاليا من ازاحة فرنسا من المرتبة الاولى لزبائن الجزائر بينما ظلت الصين أول ممون لها

وهذا خلال أول شهرين من العام الجاري .

و حاز خلال هذه الفترة الزبائن الخمسة الأوائل للجزائر على 53.30 بالمائة من الصادرات الجزائرية.

وتصدرت ايطاليا القائمة حيث اشترت 14.45 بالمائة من الصادرات الوطنية بمبلغ اجمالي قدره 708.04 مليون دولارأي بتراجع43.61 بالمائة.

وتليها فرنسا ب649.28 مليون أي ما يمثل 13.25من المبيعات الجزائرية نحو الخارج، تتبعها تركيا ب496.56 مليون دولار ما يمثل 10.13 بالمائة من الصادرات .

وتأتي بعد تركيا الصين ب415.26 مليون دولار، ما يمثل 8.47 بالمائة، و اسبانيا 342.51 مليون دولار.

وفيما يخص الممونين الرئيسين للجزائر، مثل البلدان الخمس الأوائل 48.14 بالمائة من الواردات الجزائرية.

وقد تصدرت الصين القائمة حيث بلغت صادراتها نحو الجزائر خلال هذه الفترة 1.073 مليار دولار 17.51بالمائة من الواردات العامة الجزائرية، بانخفاض 27.80 بالمائة

و تتبعها فرنسا ب 589.70 مليون دولار 9.62بالمائة، وبعدها ايطاليا ب 508.51 مليون دولار8.30 بالمائة،

وتأتي بعد إيطاليا الولايات المتحدة الأمريكية ب 395.84 مليون دولار و اسبانيا ب 383.36 مليون دولار.