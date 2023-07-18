إيطاليا تحذر السياح الأجانب

أصدرت وزارة الصحة الإيطالية إنذارًا أحمر تحذيرًا من الحرارة في عشر مدن، بما في ذلك روما. بسبب شدة موجة الحر والمخاطر المحتملة التي تشكلها على الصحة العامة.

وفقًا لباربي نادو من CNN، من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى مستويات تاريخية في هذه المناطق. على الرغم من الظروف الجوية القاسية، يبدو أن بعض السياح ما زالوا. يحاولون زيارة المعالم السياحية الشهيرة في روما والمدن المتضررة الأخرى.

كما توضح الوزارة، من المهم لكل من السياح والسكان المحليين على حد سواء إعطاء الأولوية. لرفاههم واتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال هذه الفترة من الحرارة الشديدة.

أثناء استكشاف المعالم السياحية ومناطق الجذب قد يكون مغريًا، نصحت السلطة أيضًا أنه من الضروري الانتباه. إلى التحذيرات الصادرة عن السلطات المحلية وخبراء الصحة. بناءً على نصيحة الوزارة. فإن البقاء رطبًا ، والبحث عن أماكن مظللة أو مكيفة الهواء عند الإمكان. والوعي بعلامات الأمراض المرتبطة بالحرارة أمر ضروري للسلامة الشخصية في مثل هذه الظروف الجوية القاسية.

في 14 جويلية، رفعت السلطات الإيطالية أيضًا حالة تأهب “شديدة” للمخاطر الصحية في 16 مدينة. بما في ذلك روما وفلورنسا ، لعطلة نهاية الأسبوع الماضي بسبب موجة الحر التي اجتاحت أوروبا.

علاوة على ذلك ، قال عالم مناخ في وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) إن جزر صقلية وسردينيا. يمكن أن تتعرض لدرجات حرارة تصل إلى 48 درجة مئوية. أشارت وكالة الفضاء الأوروبية إلى أن درجات الحرارة هذه من المحتمل أن تكون أعلى درجات الحرارة. التي تم تسجيلها على الإطلاق في أوروبا.

في الوقت نفسه ، من المتوقع أن تصل درجة حرارة روما إلى 44 درجة مئوية.