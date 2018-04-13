إيطاليا ترفض المشاركة في أي نشاط عسكري أمريكي في سوريا
رفضت الحكومة الإيطالية مشاركتها في أي نشاط عسكري أمريكي في سوريا.
وقالت مؤكدة بأنها تدعم حلف “لناتو” وفقا للاتفاقيات والمعاهدات التي تجمعها مع مختلف الدول لضمان الأمن والحماية في المنطقة.
وأنها لن تشارك في أي أعمال عسكرية ستكون ضد سوريا، حيث بررت موقفها بأنها ليست شريكة مباشرة في ما يحدث ضمن الحرب السورية.
وأوضحت روما أنها ترفض كل أنواع العنف والإبادة والانتهاكات في حق المدنيين، كما أنها تدين أيضا الهجوم الكيمياوي التي تعرضت له مدينة “دوما”.
التعليقات (0)