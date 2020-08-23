إيطاليا تستبعد فرض حجر صحي عام رغم تزايد حالات الإصابة بكورونا

قال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا اليوم الأحد، إن حكومة بلاده لا تفكر في فرض عزل عام جديد لكبح انتشار فيروس كورونا.

ويأتي ذلك، في الوقت الذي تعرف فيه البلاد، زيادة مستمرة في عدد الإصابات الجديدة بالفيروس التاجي على مدار الشهر الماضي.

وأعلنت السلطات نقلا عن وكالة “رويترز”، تسجيل 1071 إصابة جديدة بالفيروس لغاية أمس، لتتخطى بذلك عتبة الألف إصابة يوميا لأول مرة منذ أن خففت الحكومة إجراءات العزل العام الصارمة في ماي.

وتعتبر إيطاليا واحدة من أكثر الدول الأوروبية تأثرا بالجائحة، إذ سجلت أكثر من 35 ألف حالة وفاة.

وقال سبيرانتسا “لن نفرض عزلا عاما جديدا”، مضيفا أن الوضع الراهن لا يُقارن بفيفري ومارس عندما كان المرض ينتشر بشكل خارج عن السيطرة وكان من الصعب حينها تتبع المصابين به وعزلهم.

وتابع قائلا “أنا متفائل لكني حذر، جهاز الصحة الوطني أصبح أقوى بكثير”.