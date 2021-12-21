إيطاليا تسجل أول إصابة بمتحور “أوميكرون” في العاصمة روما

أعلنت السلطات الصحية في إيطاليا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أول إصابة محلية بمتحور “أوميكرون” في العاصمة روما.

وجاء هاذا حسب ما أعلن عنه المسؤول الصحي في مقاطعة لاتسيو في ايطاليا، نقلا عن وكالة الأنباء الإيطالية.

والذي كشف بأنه تلقى من خدمة الرصد والمراقبة الإقليمية التابعة لمستشفى سبالانزاني للأمراض المعدية خبرا برصد حالة إصابة موثوقة بالمتحور أوميكرون.

وأضاف ذات المتحدث، أن هذه الحالة ذات أهمية خاصة حيث يبدو أنها إصابة محلية.

أي خلال المرحلة الأولية من التحقيق الوبائي لم يتبين وجود أي اتصالات للمصاب مع أشخاص من بلدان أخرى.

وتابع هذا الأخير قائلا بأن المريض شاب وحاليا بدون أعراض وهو في عزلة. وعند متابعة اتصالاته توصلنا إلى أنه شارك في حفلة في روما مع 4 أصدقاء على الأقل ثبتت إيجابيتهم.

مشيرا إلى أن المريض تلقى في السابق جرعتين من لقاح “استرازينيكا” ولم يقم برحلات خلال الـ14 يوما التي سبقت ظهور الأعراض.

طالع أيضا