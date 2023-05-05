إيطاليا تطالب درمانين بالإعتذار من جيورجيا ميلوني

طالبت إيطاليا من وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين بالإعتذار من رئيسة وزراء إيطاليا جيورجيا ميلوني.

وطالب رئيس الدبلوماسية الإيطالية اليوم الجمعة باعتذار من وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين. الذي تسببت تصريحاته حول عدم قدرة جورجيا ميلوني في إدارة الهجرة في أزمة دبلوماسية جديدة بين باريس وروما.

وقال أنطونيو تاجاني”إنها إهانة غير مبررة ومبتذلة موجهة إلى دولة صديقة وحليفة. وعندما يسيء شخص ما دون مبرر لشخص آخر ، فإن الحد الأدنى هو أنه يعتذر”.

وألغى أنطوني تاجاني ، مساء الخميس ، زيارته الأولى لباريس ، حيث كان من المقرر أن يلتقي بنظيره كاثرين كولونا. بعد تصريحات جيرالد دارمانين بشأن RMC التي اتهمت رئيس الوزراء جورجيا ميلوني بـ “عدم القدرة على حل مشاكل الهجرة. التي تم انتخابها على أساسها”.

وسرعان ما نشرت كاثرين كولونا رسالة باللغة الإيطالية على تويتر. تقول فيها إن “العلاقة بين إيطاليا وفرنسا تقوم على الاحترام المتبادل بين بلدينا وبين قادتهما”. اتصلت على الفور بـ أنطونيو تاجاني.

وأكد أنطونيو تاجاني “اتصلت بي كاثرين كولونا مرتين، لتخبرني أنها آسفة، كانت ودية للغاية”. معتبرة أن التفسيرات من باريس لا تزال “غير كافية”.

وأصر أنطونيو تاجاني على أن “هذا هجوم بارد، طعنة في الظهر من عضو بارز في الحكومة الفرنسية. هناك أشياء لا يمكن تجاهلها. ومع ذلك ، من المؤكد أن باقي أعضاء ماكرون التنفيذيين لا يفكرون مثل دارمانين”.