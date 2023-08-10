إيطاليا تعلق التأشيرات الذهبية لمواطني هذه البلدان

أوقفت السلطات الإيطالية الآن برنامج تأشيرة المستثمرين لمواطني روسيا وبيلاروسيا، حسبما أكدت وزارة الشركات والمنتجات.

ومع ذلك، حثت المفوضية الأوروبية جميع الدول الأوروبية التي تدير مثل هذه المخططات. على إنهائها الأزمة الروسية الأوكرانية الذي بدأ في فيفري من العام الماضي.

زأطلقت إيطاليا برنامج التأشيرة الذهبية في عام 2017 من أجل زيادة المساعدة في النمو الاقتصادي للبلاد.

كما قدمت السلطات تأشيرة لمدة عامين للمتقدمين وأسرهم ونظام ضريبي خاص. بالإضافة إلى ذلك، بعد عشر سنوات، أصبح من الممكن التقدم بطلب للحصول على الجنسية.

ويحق للأجانب الاستفادة من هذا المخطط إذا استثمروا ما لا يقل عن 500 ألف يورو في شركة مساهمة إيطالية. أو لمساهمة خيرية قدرها مليون يورو لمنظمة تعمل في مجال معين مثل الثقافة أو تراث المناظر الطبيعية. أو في الأوراق المالية الحكومية بمبلغ لا يقل عن مليونين.

كما أكدت وزارة الأعمال وصناعة إيطاليا قرار إلغاء هذا البرنامج.

بعد وقت قصير من الأزمة الروسية الأوكرانية، حدت السلطات في الدول الأوروبية من وصول الروس والبيلاروسيين. إلى برامج الاستثمار الأوروبية مثل برنامج التأشيرة الذهبية وجولدن باسبورت.

ويسمح نظام التأشيرة الذهبية للمواطنين الأجانب الأثرياء بالحصول على الإقامة في البلدان التي تقدم مثل هذه المخططات. بشرط أن يقدموا مساهمة مالية وأن يفيوا بالمتطلبات المطلوبة التي تختلف فيما بينهم.

ويمنح مخطط Golden Passport الأثرياء الأجانب فرصة الحصول على الجنسية. في البلدان التي تدير مثل هذه البرامج إذا استثمروا مبلغًا معينًا من المال واستوفوا المتطلبات المطلوبة.

في فيفري من العام الماضي، قيدت السلطات في الدول الأوروبية إصدار جوازات السفر الذهبية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وأكدت المفوضية الأوروبية هذا الإعلان.

بالإضافة إلى الدول الأوروبية ، تم اتخاذ قرار مماثل من قبل السلطات في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وكذلك كندا.