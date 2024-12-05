إيطاليا تفتح أبواب التوظيف للجزائريين

تتيح السلطات الإيطالية أزيد من 181 ألف فرصة عمل لمواطني 19 دولة تعتبرها “آمنة”، بما فيها الجزائر.

واعتمد مؤخرا مجلس الشيوخ الإيطالي مرسوم “Decreto Flussi”، والهدف منه تنظيم تدفقات الهجرة من العمال الأجانب الموسميين وغير الموسميين.

ووفقا لهذا المرسوم الذي أصبح الآن قانونًا رسميًا، يعرض أكثر من 181 ألف فرصة عمل لمواطني 19 دولة أجنبية. التي تعتبرها إيطاليا آمنة، منها الجزائر.

وينص المرسوم على توفير 70.020 فرصة عمل للعمال غير الموسميين، و110.000 وظيفة للعمال الموسميين.

كما سيتمكن العمال المعنيون من العمل في قطاعات مختلفة مثل النقل البري والبناء والسياحة والضيافة والميكانيكا والاتصالات وصيد الأسماك. وغيرها من المهن المتخصصة. بما في ذلك تصفيف الشعر والكهربائيين والسباكين.

وشمل هذا المرسوم إضافة إلى الجزائر، كل من دولة ألبانيا وبنغلاديش والمغرب والسنغال وتونس وساحل العاج وغيرها.

وتتطلب إيطاليا بعض المؤهلات المحددة لوظائف معينة، مثل رخصة قيادة قابلة للتحويل للنقل البري أو نقل الركاب بالحافلات.

وسيتم فتح الطلبات على بوابة وزارة الداخلية الإيطالية في الـ5 والـ7 والـ12 فيفري 2025.

وقد صادق على هذا المرسوم 99 عضوا بالرغم من معارضة أحزاب اليسار. بينما عارضه 65 وامتنع عضو واحد عن التصويت.