إيطاليا تفرض رسوما على السياح الراغبين في زيارة هذه الأماكن

أعلن وزير السياحة الإيطالي أن زوار البانثيون – أحد أفضل المعالم المحفوظة في العالم -. سيُفرض عليهم دفع رسوم دخول بقيمة 5 يورو اعتبارًا من هذا الأسبوع.

وفقًا لـ Skift ، يجذب المعبد السابق ملايين السياح كل عام. وقد حصل على اسم أحد أكثر مناطق الجذب السياحي زيارة في إيطاليا.

يعد إدخال رسوم الدخول البالغة 5 يورو جزءًا من مبادرة وطنية لتوليد المزيد من الإيرادات من الأصول الثقافية للبلاد. حيث حددت وزارة السياحة هدفًا يتمثل في تخصيص 70 في المائة من الإيرادات لتغطية التنظيف والصيانة. في حين أن من المتوقع توزيع الباقي على أبرشية روما. يُعفى المصلين أثناء الشعائر الدينية من دفع رسوم الدخول.

ولا تزال جدران البانثيون الحالية التي يبلغ سمكها ستة أمتار قائمة منذ عام 117 بعد الميلاد. مما يجعل هذا الجذب أكبر قبة خرسانية غير مسلحة في العالم. نجت من هجوم البربر قبل أن تتحول إلى كنيسة مسيحية.

وقال السائح الألماني كارستن كوهلر يوم الجمعة أثناء انتظاره لإحدى التذاكر المجانية الأخيرة المعروضة. “إذا كانت ستبقى لمدة 2000 (عام) أخرى ، فإنهم بحاجة إلى بعض المال”.

وكانت زيارة البانثيون ، وهو معلم جذب لا بد منه في روما، مكانًا مجانيًا قبل أن تفرض وزارة السياحة رسوم الدخول. بينما تفرض جميع المعالم والمعالم السياحية الأخرى رسومًا على الدخول.

وفقًا لموقع RomeSite ، فإن أحد عوامل الجذب التي لا ينبغي على الناس تخطيها هو. Colesseum – المدرج الكبير الذي كان يستوعب 65000 متفرج في العصر الروماني.

ومع ذلك ، يمكن أن يكون سعر زيارة الموقع مرتفعًا للغاية. يتراوح بين 35 يورو و 97 يورو للأدلة الصوتية بلغات متعددة.