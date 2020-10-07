إيطاليا: تمديد الطوارئ الصحية بسبب كورونا إلى جانفي 2021

صادق مجلس النواب الإيطالي، اليوم الأربعاء، على مرسوم رئيس الوزراء، والمتعلق بتمديد الطوارئ الصحية بسبب كورونا إلى جانفي 2021.

وصوت اليوم الأربعاء 253 نائبًا في مجلس النواب لصالح التمديد، في حين رفضه ثلاثة نواب وامتنع 17 آخرين عن التصويت.

وحسبما أوردت وكالة أنباء آكي الإيطالية، فلم تصوت المعارضة الايطالية على القرار القاضي تمديد الطوارئ الصحية بسبب كورونا إلى جانفي.

وكان مجلس الشيوخ الإيطالي قد أقر نفس إجراءات التصويت أمس الثلاثاء.

وأوضحت لجنة اللوائح البرلمانية الايطالية أنها تعتبر النواب الغائبين عن جلسات المجلس، كبرلمانيين في مهام رسمية لخفض النصاب القانوني.

ومن بين هؤلاء أولئك قيد الحجر الصحي الاحترازي والمصابين بكورونا، وهذا لعدم اكتمال النصاب القانوي في جلستي تصويت أمس الثلاثاء.