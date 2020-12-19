إيطاليا.. حجر صحي شامل خلال عطلة عيد الميلاد ورأس السنة

فرضت الحكومة الإيطالية حجر صحي، على جميع أنحاء البلاد، خلال عطلة عيد الميلاد والعام الجديد، بين 21 ديسمبر و6 جانفي.

ويأتي ذلك، في ظل سعي السلطات لتفادي ارتفاع جديد في عدد الإصابات بفيروس كورونا، وفقا لما صرح به رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي.

و قرر رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، مساء أمس الجمعة بالاتفاق مع حكومته فرض حجر صحي في كافة أنحاء البلاد خلال معظم عطلة عيد الميلاد والعام الجديد.

ويأتي ذلك، في ظل سعي السلطات لتفادي ارتفاع جديد في عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال رئيس الوزراء في لقاء صحفي: “إن الموقف صعب في أنحاء أوروبا والفيروس لا يزال ينتشر في كل مكان”.

وأضاف ذات المتحدث: “عبر الخبراء عن قلقهم من احتمال حدوث قفزة في عدد الإصابات خلال عيد الميلاد”.

وتابع كونتي، إثر جلسة لمجلس الوزراء، أنه سيتم خلال هذه الفترة غلق المتاجر والحانات والمطاعم.

كما سيتم منع التنقل من منطقة إلى أخرى إلا لغايات العمل أو لدواع صحية.

مضيفا أنه سيُسمح مبدئيا لفرد واحد من كل عائلة بالخروج مرة واحدة باليوم.

وستظل متاجر المواد الغذائية وكذلك صالونات تصفيف الشعر والصيدليات مفتوحة.

وقال كونتي: “يمكننا التحدث عن منطقة حمراء”.

موضحا أن الحجر سيتم تخفيفه أيام 28 و29 و30 ديسمبر وكذلك في 4 جانفي.

ووفقا للقواعد الجديدة، ستُغلق الأنشطة التجارية غير الضرورية خلال الفترة بين 24 و27 ديسمبر ، وبين 31 ديسمبر والثالث من جانفي، وكذلك في الخامس والسادس من يناير.

وستسمح السلطات للإيطاليين بالسفر لأغراض العمل والعلاج والحالات الطارئة فقط.

وكانت إيطاليا أول بلد غربي يضربه الوباء في فيفري.

وسجلت البلاد حتى أمس الجمعة أكثر من 67 ألف وفاة بالفيروس وهي أعلى حصيلة في أوروبا.