إيطاليا ستعيد فرض الضوابط على جميع حدودها

من المقرر أن تطبق إيطاليا ضوابط حدودية على جميع حدودها خلال القمة المقبلة لقادة الدول الأعضاء في مجموعة السبع.

وتستمر الضوابط المؤقتة لمدة أسبوعين، بين 5 و18 جوان. على الرغم من أن القمة ستعقد في الفترة من 13 إلى 15 جوان فقط.

وتم الإعلان عن القرار في بيان أصدرته وزارة الداخلية الإيطالية في 31 ماي. والذي أشار إلى أنه سيتم إعادة فرض الضوابط الحدودية الداخلية المؤقتة. على الحدود الوطنية الإيطالية البرية والبحرية والجوية، وفقًا لتقارير شنغن نيوز.

بمناسبة القمة المقبلة لقادة الدول الأعضاء في مجموعة السبع. والتي ستعقد في بورجو إجنازيا في بوليا، في الفترة من 13 إلى 15 جوان. سيتم تحديد الحدود البرية والبحرية والجوية الوطنية. وفقًا للممارسة الموحدة للدول على مناسبة أحداث مماثلة، سوف تخضع مؤقتًا للضوابط.

وأشار نفس المصدر أيضًا إلى أن تعليق النظام العادي لحرية التنقل إلى إيطاليا. والذي سيستمر لمدة أسبوعين، يستند إلى المادتين 25 و27 من لائحة الاتحاد الأوروبي 2016/399.

وستتم استعادة الضوابط الحدودية من الساعة 2.00 ظهرًا يوم 5 جوان إلى الساعة 2.00 ظهرًا يوم 18 جوان 2024.

من بين الدول الأخرى التي أعيد فرض الضوابط الحدودية المؤقتة عليها. كشفت إدارة الهجرة والشؤون الداخلية التابعة لمفوضية الاتحاد الأوروبي. أن إيطاليا رأت أنه من الضروري. اتخاذ مثل هذا الإجراء بسبب خطر النشاط الإرهابي والعنف. والمخاوف من الإخلال بالنظام العام والأمن. وقد يتم ذلك قبل وأثناء قمة مجموعة السبع.

في الوقت الحالي، تفرض إيطاليا ضوابط حدودية داخلية على حدودها البرية مع سلوفينيا. والتي بدأ تطبيقها في 19 جانفي، بحجة أن هناك تهديدًا متزايدًا بالعنف داخل الاتحاد الأوروبي. في أعقاب الهجوم على إسرائيل، فضلاً عن خطر وقوع هجمات إرهابية محتملة. ويتدفق التسلل إلى تدفقات الهجرة غير النظامية من طريق البلقان.

تم تمديد الإجراء، الذي كان من المقرر أن ينتهي في 19 جوان، مؤخرًا حتى 18 ديسمبر من هذا العام.