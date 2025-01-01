إيطاليا.. فقدان 20 مهاجرا إثر غرق قارب

أعلنت السلطات الإيطالية، فقدان نحو 20 مهاجرا بعد غرق قارب كان يقلهم قبالة جزيرة لامبيدوزا.

وقالت السلطات الإيطالية في بيان إن نحو 20 راكبا فُقدت آثارهم بعد غرق قارب كان يقل مهاجرين قبالة جزيرة لامبيدوزا الواقعة في البحر المتوسط.

وأفادت السلطات بإنقاذ 7 أشخاص ينحدرون من مصر وسوريا والسودان أحدهم طفل يبلغ من العمر 8 سنوات. كانوا على متن القارب الذي أبحر من ليبيا، في محاولة لنقل مهاجرين عبر البحر المتوسط إلى أوروبا.

وأعربت عن مخاوفها من أن يكون أشخاص عدة لقوا حتفهم بعد غرق القارب، في حين تعد فرص العثور على ناجين. إضافيين ضئيلة بعد مرور ساعات عدة على الحادث، وأكدت استمرار عمليات البحث للعثور على ناجين جدد.

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