إيطاليا.. مركزان للهجرة في ألبانيا لاستضافة “الحراقة”

تُخطط إيطاليا لإنشاء مركزين للمهاجرين في ألبانيا، بهدف إيواء أولئك الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر الطرق البحرية. وكشفت رئيسة الوزراء الايطالية، جيورجيا ميلوني، عن هذه المبادرة استجابة للزيادة الكبيرة في أعداد المهاجرين خلال العام الماضي، وفقًا لموقع SchengenVisaInfo.com .

وبحسب تقارير “مهاجر نيوز”، من المقرر افتتاح المراكز الألبانية في ربيع عام 2024 وستوفر في البداية المأوى لنحو 3000 شخص. ويتمثل هدف حكومة ايطاليا على المدى الطويل في توسيع قدرة هذه المرافق على استيعاب ما يصل إلى 36 ألف مهاجر سنويًا.

كما سيكون مركز شينغين بمثابة مرفق لتحديد وفحص الوافدين الجُدد. في حين سيتم نقل المهاجرين المقرر إعادتهم إلى وطنهم إلى جادير.

وقد وصل أكثر من 145 ألف شخص إلى شواطئ إيطاليا، مما يدل على زيادة كبيرة مقارنة بعدد 88 ألف شخص الذين وصلوا خلال نفس الفترة من العام الماضي.

ووفقا لميلوني، فإن هذا اتفاق أوروبي حقيقي، مما يدل على أن الجهود التعاونية في إدارة تدفقات الهجرة ممكنة. وشددت أيضًا على أن المشروع يستبعد القاصرين والنساء الحوامل والفئات الضعيفة الأخرى من إعادة توطينهم في ألبانيا. ولم يتم بعد الكشف عن تفاصيل محددة، بما في ذلك تكلفة المشروع.

وسيقوم خفر السواحل الإيطالي بإحضار المهاجرين الذين تم إنقاذهم إلى ميناء شينغجين في شمال ألبانيا. حيث سيتم نقلهم إلى مركز استقبال للتسجيل وإتاحة الفرصة لهم لطلب اللجوء في إيطاليا.