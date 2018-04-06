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إيغيل :”إنهيار المنتخب بدأ بعد رحيل حليلوزيتش”

الرياضة
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إيغيل :”إنهيار المنتخب بدأ بعد رحيل حليلوزيتش”
بقلم إسماعيل عشاش

إعتبر مزيان إيغيل، المُدرب المُساعد للمنتخب الوطني، بأن إنهيار “الخضر” بدأ بعد نهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل ورحيل “وحيد حليلوزيتش”.

وصرح للقناة الإذاعية الثالثة :”العلامات الأولى للتراجع ظهرت بعد المونديال ورحيل التقني البوسني، وشيئا فشيئا فقدنا المُستوى الذي عُرفنا به”.

وواصل :”اللاعبون تعودوا مع حليلوزيتش على الصرامة، والأمور تغيّرت بعد وصول غوركوف الذي يبقى مُدربا كبيرا، ولكن الوضع تدهور معه”.

وأردف :”نحن الآن نعمل على إعادة ترتيب الأمور بهدوء ولكن بثبات، وإن شاء الله سنصل للهدف المنشود في المُستقبل القريب”.

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