إيغيل :”إنهيار المنتخب بدأ بعد رحيل حليلوزيتش”

إعتبر مزيان إيغيل، المُدرب المُساعد للمنتخب الوطني، بأن إنهيار “الخضر” بدأ بعد نهائيات كأس العالم 2014 بالبرازيل ورحيل “وحيد حليلوزيتش”.

وصرح للقناة الإذاعية الثالثة :”العلامات الأولى للتراجع ظهرت بعد المونديال ورحيل التقني البوسني، وشيئا فشيئا فقدنا المُستوى الذي عُرفنا به”.

وواصل :”اللاعبون تعودوا مع حليلوزيتش على الصرامة، والأمور تغيّرت بعد وصول غوركوف الذي يبقى مُدربا كبيرا، ولكن الوضع تدهور معه”.

وأردف :”نحن الآن نعمل على إعادة ترتيب الأمور بهدوء ولكن بثبات، وإن شاء الله سنصل للهدف المنشود في المُستقبل القريب”.